Dona Ruth: Entenda a polêmica da mãe de Marília Mendonça e o seguro do acidente que matou a cantora

Dona Ruth Moreira, como é conhecida a mãe de Marília Mendonça, está no centro de uma nova polêmica. A empresária teria exigido 50% do valor do seguro do acidente de avião que matou a cantora e outras quatro pessoas em 2021, conforme afirmou o jornalista Ricardo Feltrin em um vídeo publicado no YouTube na noite da última segunda-feira, 7.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

