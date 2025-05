Duas apostas dividem prêmio de R$ 103 milhões da Mega Sena Prêmio da Mega Sena vai ser dividido por duas apostas (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)Duas apostas acertaram as seis dezenas... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Prêmio da Mega Sena vai ser dividido por duas apostas (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas no concurso 2865, da Mega Sena, e vão dividir o prêmio de R$ 103 milhões. As apostas vencedoras são das cidades de Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP), cada um vai receber R$ 51.507.067,95.

Para mais detalhes sobre este grande prêmio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Pai é preso por matar homem que enviou foto íntima para a filha adolescente

“Presídio” estratégico

Tecnologia aprovada nos EUA promete diagnóstico rápido de autismo em bebês