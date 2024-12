Duas apostas vão dividir o prêmio milionário da Lotofácil; veja o resultado Duas apostas vão dividir o prêmio milionário da Lotofácil; veja o resultado Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 10h35 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h35 ) twitter

Resultado da Lotofácil

Duas apostas vão dividir o prêmio milionário de R$ 1,4 milhão da Lotofácil no concurso 3259, realizado na noite desta terça-feira (3). As apostas foram feitas em Tapes, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo. Cada uma delas vai receber R$ 715,5 mil.Confira os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

