EA Sports FC 25 chega ao Game Pass em junho O Game Pass traz novidades emocionantes em junho de 2025, incluindo edições aprimoradas de Baldur's Gate e novos jogos. Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h17 )

A Microsoft revelou as novidades do Game Pass junho 2025, que chegam para agradar fãs de RPGs clássicos e novos lançamentos. A partir de 5 de junho, assinantes terão acesso às edições aprimoradas de Baldur’s Gate e Baldur’s Gate II, dois ícones do gênero RPG desenvolvidos pela BioWare.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre os jogos que chegam ao Game Pass!

