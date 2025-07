Edu Guedes é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia Apresentador Edu Guedes/ReproduçãoO procedimento foi realizado neste sábado (5), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo Folha Vitória|Do R7 06/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 09h56 ) twitter

Apresentador Edu Guedes/Reprodução Edu Guedes, de 51 anos, apresentador e noivo de Ana Hickmann, foi diagnosticado com câncer no pâncreas e submetido a uma cirurgia para remoção dos nódulos neste sábado (5) em São Paulo. As informações são da colunista Fábia Oliveira do Jornal Metrópoles.

