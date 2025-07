eFootball revela conteúdo do 30º aniversário Eventos especiais incluem parceria com o clube Borussia Dortmund, a estreia de Wayne Rooney no jogo e novos recursos para a comunidade... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Konami Digital Entertainment, Inc. continua comemorando o 30.o aniversário do eFootball com novidades empolgantes, estreias de jogadores lendários e atividades globais de fãs reveladas durante o eFootball™ World Festival em Tóquio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é morto a facada por dívida de R$ 7 em Guarapari

Militar da Marinha é condenado por assédio sexual contra cabo trans

“Morango do amor” viraliza nas redes sociais e faz sucesso nas docerias do ES