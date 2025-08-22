“Ele chorava insistentemente”, diz avó de bebê que teve o pé queimado Rosilene e a filha Sara Peisino Barbosa, mãe do bebê que teve o pé queimado. Foto: Montagem Folha VitóriaAvó afirma que sentiu cheiro... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Rosilene e a filha Sara Peisino Barbosa, mãe do bebê que teve o pé queimado. Foto: Montagem Folha Vitória A avó do bebê José, que teve o pé queimado dentro do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, contou que acompanhava o procedimento quando percebeu o cheiro de queimado e notou que o macacão do neto estava mudando de cor.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O capixaba recebe bem? Pesquisas revelam o que pensam os turistas que visitam o ES

Pai é preso em flagrante por maus-tratos a filhos autistas na Serra

Capixaba Jojô emociona o público no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica; veja fotos