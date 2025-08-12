Logo R7.com
“Ele nunca saiu de casa”: tutora busca gato desaparecido em Vila Velha

Prince, gato desaparecido. (Foto: arquivo pessoal)Prince é de porte médio, tem olhos amarelos e a ponta do rabo torta. É um gato arisco...

Folha Vitória|Do R7

Prince, gato desaparecido. (Foto: arquivo pessoal) O gato Prince está desaparecido e sua tutora, Nilanna, busca por qualquer informação que leve ao seu paradeiro. Ele sumiu na Rua Brasília, bairro Itapuã, em Vila Velha, no dia 19 de julho de 2025.

