Ellen Pompeo revela por que ainda não deixou ‘Grey’s Anatomy’: “Não receberia nada”

Ellen Pompeo em Grey's Anatomy

Ellen Pompeo em Grey's Anatomy (Foto: Reprodução/Youtube Star Brasil) Protagonista de Grey’s Anatomy por quase todas as 21 temporadas da série, Ellen Pompeo revelou porque ainda não deixou a produção. A atriz, que chegou a receber US$ 20 milhões por ano e hoje faz participações esporádicas no programa, afirmou que sair de vez do elenco “não faria sentido emocionalmente nem financeiramente”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a visão de Ellen Pompeo sobre sua carreira e a série!

