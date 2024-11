Emocionante: idosa vai à praia pela primeira vez aos 92 anos na Bahia Emocionante: idosa vai à praia pela primeira vez aos 92 anos na Bahia Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 00h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 00h29 ) twitter

Dona Varda na praia

Não há idade quando o assunto é realizar sonhos, não é mesmo? Aos 92 anos, dona Varda, mais conhecida como a "Vovó do Sertão", realizou um sonho que muitos outros brasileiros compartilham, que é o de conhecer o mar de perto. Dona Varda participou do programa Domingo Record, da TV Record, que foi ao ar no último domingo (09). O repórter Ricky Teixeira foi até a cidade de Caetanos, no sertão da Bahia, para conhecer a história de dona Varda.

