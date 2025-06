Empresa brasileira anuncia que vai projetar cabine do maior avião cargueiro do mundo Foto: Divulgação/AkaerA Akaer, empresa desenvolvera de produtos das áreas de defesa e aeroespacial com sede em São José dos Campos (... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h17 ) twitter

Foto: Divulgação/AkaerA Akaer, empresa desenvolvera de produtos das áreas de defesa e aeroespacial com sede em São José dos Campos (SP), anunciou que foi selecionada para desenvolver a cabine de comando pressurizada do maior avião cargueiro já produzido no mundo. A parceria foi fechada no último dia 17 com a Radia, empresa do setor de energia dos Estados Unidos.

