Enem 2025: MEC divulga datas das inscrições e das provas

Exame Nacional do Ensino Médio,Enem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ministério da Educação anunciou que o período para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aberto em 26 de maio e segue até 6 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o Enem 2025!

