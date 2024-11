Enfermeiro é preso suspeito de tentar furtar R$ 12 mil em remédios de hospital Enfermeiro é preso suspeito de tentar furtar R$ 12 mil em remédios de hospital Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h50 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória

O enfermeiro Windson Miranda De Moraes, de 40 anos, foi preso após tentar furtar cerca de R$ 12 mil em medicamentos de um hospital particular no bairro Parque das Laranjeiras, na Serra, na tarde de quarta-feira (6).Segundo relatos de funciona´rios do hospital, Windson estava trabalhando como prestador de serviços no local e foi até a UTI pedindo duas caixas de medicamentos a uma enfermeira. Ele alegou que iria conferir as maletas porque estariam faltando alguns remédios.LEIA TAMBÉM: Foragido da Justiça, líder de facção é preso em sítio de luxo em CariacicaMorre homem que teve o corpo queimado pela ex em ItapemirimAmigos do RJ são rendidos na Serra, um é baleado e assaltante pede desculpaA enfermeira negou e disse que não poderia liberar a entrega dos medicamentos, e pediu que ele procurasse a farmacêutica do hospital. Com ela, o homem conseguiu os medicamentos. No entanto, a enfermeira desconfiou da atitude e relatou o caso a sua supervisora, que alegou que não estava sabendo da entrega os medicamentos.As duas foram atrás do enfermeiro e o encontraram saindo de um banheiro. Segundo a ocorrência, Windson tentou correr, mas foi detido por pessoas que estavam no hospital até a chegada da polícia.Com ele, foram encontrados cerca de R$ 2 mil em medicamentos no bolso da calça, e próximo ao banheiro estavam as maletas, que continham R$ 10 mil em remédios. O tipo de medicamento não foi informado. Na delegacia, o suspeito se defendeu e relatou à reportagem da TV Vitória/Record que não tentou furtar os medicamentos e correu porque queriam prendê-lo dentro do hospital. Ele alegou que estava no hospital apenas fazendo um plantão, como prestador de serviço.

