Entregador é atingido de raspão por tiros em Cariacica; alvo era vizinho
Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 28/10/2024 - 22h28 )

Um entregador, de 27 anos, foi atingido de raspão por disparos enquanto estava na varanda de sua casa, no bairro Santana, em Cariacica, na noite do último domingo (27). Segundo o relato da vítima, ele estava sentado com sua esposa e vizinho por volta das 21h, quando um homem armado surgiu e começou a disparar. O entregador afirmou que os tiros, mais de dez ao todo, foram direcionados ao vizinho, que estava sentado próximo a ele. Após o ataque, o atirador fugiu rapidamente do local.

