Entrevista: Monitores gamer da Samsung em destaque na Black Friday Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h10 )

Monitores gamer da Samsung

A Samsung está aproveitando a Black Friday para destacar sua linha de monitores gamer, que já é referência no mercado. Fagner Martinelli entrevistou Marina Correia, gerente de produto da Samsung, para falar sobre as opções disponíveis e como elas atendem a diferentes perfis de gamers, com descontos imperdíveis para a data.

