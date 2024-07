Folha Vitória |Do R7

Escândalo: Namorado de babá é preso por abuso infantil no ES Foto: Divulgação/Sesp O homem, de 38 anos, namorado da babá, de 31 anos, suspeita de abusar e enviar vídeos com conteúdos...

O homem, de 38 anos, namorado da babá, de 31 anos, suspeita de abusar e enviar vídeos com conteúdos sexuais infantis, se encontrava com a criança de 3 anos, no prédio que a vítima morava em Vitória. Os dois foram presos pela Polícia Civil.

