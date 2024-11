Escola de Fotógrafos Cegos faz exposição em Vila Velha com arte sensorial e oficinas Escola de Fotógrafos Cegos faz exposição em Vila Velha com arte sensorial e oficinas Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h09 ) twitter

Exposição de Fotógrafos Cegos

Até o dia 26 de dezembro, Vila Velha recebe a exposição “Aqui Eu Habitei”, organizada pela Escola de Fotógrafos Cegos.O projeto reúne 80 imagens produzidas por 12 fotógrafos cegos e está em exibição simultaneamente em cinco locais do município: Parque da Prainha (Centro), Praça de Coqueiral de Itaparica, Praça José Vereza (Aribiri), Praça do Cibien (Cobilândia) e Praça da Barra do Jucu.LEIA TAMBÉM:>> Empresas de festas do ES viram as preferidas por ricos e famosos>> Biafra fecha temporada do Sócio de Carteirinha com Clube Big BeatlesAlém de apreciar as obras, o público pode participar de oficinas de fotografia, voltadas para estudantes, grupos comunitários, instituições sociais e visitantes.As oficinas ocorrem nos próprios locais da exposição, com inscrições e agendamentos feitos pelo WhatsApp: (27) 99609-8181.

