Esmeralda de 37 quilates é leiloada por valor recorde; saiba quanto
Folha Vitória|Do R7
15/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h28 )

Uma esmeralda de 37 quilates, batizada de Aga Khan e cravejada em um broche de diamantes da renomada joalheria Cartier, foi leiloada por US$ 8,8 milhões, o equivalente a R$ 51 milhões, em Genebra, na Suíça. LEIA TAMBÉM:CEO do iFood analisa revolução digital e diz que brasileiro vota malBrasil tem trajetória fiscal que não é sustentável, diz presidente da FebrabanFim da escala 6x1 de trabalho vai beneficiar mulheres, diz ministraA casa de leilões Christie’s destacou que este é um valor recorde para este tipo de joia, marcando a segunda vez que a pedra é vendida. A primeira transação ocorreu em maio de 1969.A joia foi encomendada em 1960 por Aga Khan, líder espiritual dos muçulmanos xiitas e ismaelitas, como um presente para sua esposa.Joias históricas também brilham nos leilõesOutro destaque dos leilões desta semana foi um colar do século 18, arrematado por cerca de R$ 27 milhões na Sotheby’s. A peça, composta por quase 500 diamantes totalizando 300 quilates, possui uma história intrigante: estaria ligada a um escândalo histórico que contribuiu para a queda de Maria Antonieta, última rainha da França.

