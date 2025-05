Especialistas avaliam mercado imobiliário em cenário de juros elevados Foto: Johannes Plenio (Pexels).No ano de 2015, os juros praticados nas transações no Brasil atingiram o patamar de 14,25%. A julgar... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 10h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h45 ) twitter

Foto: Johannes Plenio (Pexels). No ano de 2015, os juros praticados nas transações no Brasil atingiram o patamar de 14,25%. A julgar pelos efeitos na economia naquele período, há motivos para preocupação com os juros atuais. Naquele ano, o setor de construção civil teve a maior retração das últimas décadas, com queda de 33% nos financiamentos imobiliários. De modo geral, a atividade econômica no Brasil desacelerou, houve aumento da taxa de desemprego, culminando em 2017 num dos piores cenários econômicos da história recente do país.

