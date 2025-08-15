Esposa dá nova notícia de como está o real estado de saúde de Faustão: “Reabilitação”
Faustão e a esposa, Luciana Cardoso (Foto: Reprodução/X)Após 4 transplantes, apresentador de 75 anos de idade teve o estado de saúde...
Luciana Cardoso decidiu falar sobre o estado de saúde do marido, Faustão, nesta quarta-feira (13). O famoso, que está internado desde o dia 21 de maio, enfrenta complicações de uma infecção e, no meio da doença, ainda precisou ser submetido a duas cirurgias grandes para transplantar fígado e rim. Hoje, o apresentador já tem 4 transplantes na conta.
