Esposa dá nova notícia de como está o real estado de saúde de Faustão: “Reabilitação”

Luciana Cardoso decidiu falar sobre o estado de saúde do marido, Faustão, nesta quarta-feira (13). O famoso, que está internado desde o dia 21 de maio, enfrenta complicações de uma infecção e, no meio da doença, ainda precisou ser submetido a duas cirurgias grandes para transplantar fígado e rim. Hoje, o apresentador já tem 4 transplantes na conta.

