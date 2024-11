Esquilo famoso nas redes sociais é sacrificado nos EUA Esquilo famoso nas redes sociais é sacrificado nos EUA Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h30 ) twitter

Esquilo Peanut

O esquilo Peanut, famoso nas redes sociais, principalmente dos Estados Unidos, foi sacrificado pela Conservação Ambiental do Estado de Nova York (DEC). O animalzinho havia sido apreendido pelos agentes após denúncias de vizinhos do tutor, Mark Longo, que cuidava de Peanut. O bicho vivia com Mark há 7 anos, após ser resgatado perto de sua mãe, que havia sido atropelada. Após devolvê-lo a natureza, Peanut voltou para casa de Mark com a cauda machucada e, desde então, não saiu mais.

