Estudo aponta ajuste na alimentação que ajuda a prevenir diabetes

Além de trazer novas experiências sensoriais, aumentar o número de opções vegetais no dia a dia pode ajudar a reduzir o risco do diabetes tipo 2, segundo estudo publicado em junho no periódico científico International Journal of Epidemiology.

Para saber mais sobre como a alimentação pode impactar a prevenção do diabetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

