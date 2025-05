EUA apontam locais no Brasil onde turista deve ter “mais cautela” devido à violência

Vista aerea do Cristo Redentor e Lagora Rodrigo de Freitas. O Cristo Redentor é uma das sete maravilhas do mundo moderno e está localizado no topo de uma montanha, a 710 metros de altura. A Lagoa Rodrigo de Freitas é cercada pelos mais badalados bairros cariocas emoldurada por montanhas e abraçada pelo Cristo Redentor. Unida ao mar pelo canal do Jardim de Alah, entre Ipanema e Leblon, sua orla abriga parques, quadras de esportes, rinque de patinação, heliporto, pista para caminhadas e corrida, ciclovia e um centro gastronômico. Rio de Janeiro (RJ). Foto: Beto Garavello/LUME

Beto Garavello/LUME/Embratur/Beto Garavello/LUME