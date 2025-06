Exposição retrata escravidão contemporânea e integra evento sobre direito do trabalho Foto: João Roberto RipperMostra fotográfica de João Roberto Ripper será inaugurada nesta sexta, durante seminário sobre inclusão e... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: João Roberto Ripper

Refletir sobre o passado e o presente das relações de trabalho é o que propõe a exposição fotográfica “Rostos da escravidão contemporânea”, que será inaugurada nesta sexta (27), às 14h, no foyer do auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante exposição.

Leia Mais em Folha Vitória:

Influencer fitness é presa por comércio ilegal de anabolizantes em Marataízes

Justiça decreta sigilo nas investigações do assassinato de empresário

Terraria chega a Palworld com armas, chefes e novas ilhas