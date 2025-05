Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida pode usar Fundo Social com juros de 4,88% ano ano Flickr.O Ministério das Cidades regulamentou a aplicação dos recursos do Fundo Social (FS) para a Faixa 3 do Programa Minha Casa Minha... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h36 ) twitter

O Ministério das Cidades regulamentou a aplicação dos recursos do Fundo Social (FS) para a Faixa 3 do Programa Minha Casa Minha Vida. As medidas, publicadas no Diário Oficial da União por meio de portarias no último dia 15 já estão em vigor. Com isso, R$ 15 bilhões descentralizados para o Ministério das Cidades serão integralmente destinados à Faixa 3 do programa, que abrange famílias com renda bruta mensal entre R$ 4,7 mil e R$ 8,6 mil. Os recursos são para unidades habitacionais em área urbana.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no financiamento habitacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

