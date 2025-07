Feira no ES destaca protagonismo feminino e cooperativismo Mulheres no agro foram destaque durante feira da Cooabriel. Crédito: Divulgação/Feira de Agronegócios Cooabriel 2025Evento sediou 3º... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulheres no agro foram destaque durante feira da Cooabriel. Crédito: Divulgação/Feira de Agronegócios Cooabriel 2025 Uma feira que acontece em São Gabriel da Palha realizou uma palestra sobre protagonismo feminino e cooperativismo. A Feira de Agronegócios Cooabriel 2025 recebeu a 3ª edição do Encontro Capixaba Mulheres do Agro. O evento contou com a presença da palestrante Leila Navarro, referência nacional em comportamento humano, inovação e liderança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento inspirador!

Leia Mais em Folha Vitória:

Após briga com cachorro, gato Xanim desaparece em Vila Velha

Feira de vendas online tem expectativa de movimentar R$ 50 milhões por dia

Nova espécie de rã é descoberta em parque estadual do ES