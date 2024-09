Festival da moqueca promete delícias em Anchieta Entrada do evento e todas as atividades são gratuitas Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Moqueca no hot dog, na comida japonesa e até mesmo moqueca vegana. O 8º Festival da Moqueca Capixaba contará com as mais variadas opções do prato mais emblemático da gastronomia do Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Moqueca em hot dog e na comida oriental: festival começa nesta quinta em Anchieta

• Pearl Abyss realiza colaboração 'Black Desert X Berserk'

• Feira de mulheres empreendedoras reúne artesanato, moda e música em Vila Velha