Festival de Cinema de Vitória: Lázaro Ramos Recebe Homenagem Especial

Lázaro Ramos será o grande homenageado da 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV...

25/07/2024 - 06h43



Lázaro Ramos será o grande homenageado da 31ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que termina nesta quinta (25), na capital capixaba. Reconhecido como um ícone do cinema e da televisão brasileira, Lázaro receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado durante o evento.

