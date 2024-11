Festival de verão em Guarapari terá mais de 25 atrações. Saiba tudo Festival de verão em Guarapari terá mais de 25 atrações. Saiba tudo Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h09 ) twitter

Festival de Verão Guarapari

A gente piscou e o verão já está batendo à porta!E para atender todos os públicos, a partir do dia 27 de dezembro, o Multiplace Mais, em Guarapari, abre as portas para o Festival de Verão de 2025. Serão mais de 25 atrações. A grade da programação foi escolhida a dedo para atender a demanda dos diversos públicos que curtem pop rock, sertanejo, axé, funk, pagode e agora incluindo forró, hip hop, rap, trap, que são estilos que vêm crescendo no cenário musical, principalmente entre os mais jovens.

