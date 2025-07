Fila e burocracia dificultam acesso ao BPC, dizem entidades Crédito: Agência Brasil/ Tomaz SilvaEntidades em defesa de beneficiários do BPC argumentam que filas e burocracia dificultam acesso... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h37 ) twitter

Crédito: Agência Brasil/ Tomaz Silva

Entidades de defesa dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) relataram que candidatos ao benefício enfrentam filas de espera prolongadas e excesso de burocracia. As informações foram apresentadas durante audiência pública realizada na terça-feira (8) pela Comissão de Defesa dos Direitos das pessoas com deficiência da Câmara dos Deputados, conforme noticiado pela Agência Câmara de Notícias.

