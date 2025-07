Filho agride a mãe por não receber dinheiro para comprar droga Foto: Reprodução/TV VitóriaSegundo os pais, o homem ameaça e agride o casal há 20 anos e vende coisas da casa onde vivem para comprar... Folha Vitória|Do R7 12/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h57 ) twitter

Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem de 37 anos foi preso por agredir a mãe dentro da casa onde moram no bairro Itapoã, em Vila Velha, na sexta-feira (11). A vítima contou que as ameaças e agressões do filho contra os pais ocorrem há 20 anos.

Para saber mais sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

