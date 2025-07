Filho de Júlio Sérgio, ex-goleiro do Santos, morre aos 15 anos vítima de câncer Foto: Reprodução Redes SociaisEnzo Bertagnoli enfrentava um tumor no cérebro e comoveu a internet quando recebeu o apoio do pai ao... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h38 ) twitter

O ex-goleiro do Santos Júlio Sérgio Bertagnoli anunciou a morte do filho, Enzo Bertagnoli, de 15 anos, vítima de um câncer no cérebro, no último domingo (27). A informação foi divulgada nas redes sociais do ex-jogador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa triste notícia.

