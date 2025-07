Filho de Robinho estreia como profissional na vitória do Santos sobre a Desportiva Robinho Jr. fez o seu primeiro jogo pelo time profissional do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)Robinho Jr. é filho do ex-jogador... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Robinho Jr. fez o seu primeiro jogo pelo time profissional do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC) Todas as atenções estavam voltadas para Neymar no amistoso entre Desportiva e Santos realizado na noite de quinta-feira (10), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas a vitória do Peixe por 3 a 1 marcou uma estreia que pode ser histórica.

Para saber mais sobre essa emocionante estreia e o futuro de Robinho Jr., consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Acordo para devolução de descontos indevidos do INSS começa a partir desta sexta

Hugo Cibien disputa a primeira corrida noturna da Copa Truck

Dreamhaven revela roadmap de conteúdo de Wildgate