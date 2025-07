Filipe Luís enaltece estrela de Pedro na vitória do Flamengo no clássico: ‘Recuperou o brilho’ Filipe Luís cumprimenta Pedro no Fla-Flu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Mais do que os três pontos e a vitória sobre um grande rival... Folha Vitória|Do R7 21/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h38 ) twitter

Filipe Luís cumprimenta Pedro no Fla-Flu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Mais do que os três pontos e a vitória sobre um grande rival, o triunfo de 1 a 0 do Flamengo sobre o Fluminense na noite deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma simbologia especial em função de todo o contexto envolvendo o autor do gol e o seu treinador. Passada uma semana, quando fez duras críticas ao empenho do centroavante nos treinos, o técnico Filipe Luís usou a coletiva para exaltar a volta por cima de Pedro e encerrar uma polêmica entre as partes.

