Fim do cabelo branco sem amônia: 1 único produto da Koleston escurece a raiz em 3 segundos por menos de R$ 30 (Foto: Reprodução)A tinta atende a uma demanda específica e crescente: o desejo de manter os fios bonitos, sem abrir mão da saúde capilar... Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h07 ) twitter

A busca por soluções práticas e eficazes para cobrir os fios brancos continua sendo uma das principais demandas no setor de cosméticos capilares. Entre as diversas opções disponíveis no mercado, um produto da Koleston tem chamado atenção por sua proposta inovadora: escurecer a raiz em apenas três segundos, sem o uso de amônia, por um valor abaixo de R$ 50.

Para saber mais sobre essa novidade que promete revolucionar a forma de cuidar dos cabelos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

