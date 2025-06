Flamengo embarca para o Mundial com “AeroFla” e protestos contra Gerson "AeroFla" teve cerca de três mil torcedores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Flamengo viajou para os EUA para a disputa da Copa do Mundo... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h16 ) twitter

O Flamengo embarcou para os Estados Unidos, onde vai disputar a Copa do Mundo de Clubes, nos braços da sua torcida. Cerca de três mil torcedores foram ao Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (11), para dar apoio à equipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

