Flamengo empate com Central Córdoba e se complica na Libertadores Arrascaeta fez o gol do Flamengo (Foto: Reprodução / X @LibertadoresBR)O Flamengo pagou caro pela má exibição nesta quarta-feira no... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Arrascaeta fez o gol do Flamengo (Foto: Reprodução / X @LibertadoresBR)O Flamengo pagou caro pela má exibição nesta quarta-feira no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Reencontrando o algoz Central Córdoba, pela quarta rodada, o time de Fillipe Luís até saiu na frente com gol do uruguaio Arrascaeta, mas abusou dos erros técnicos e cedeu o empate por 1 a 1, se complicando no Grupo C da Libertadores.

Para mais detalhes sobre essa partida e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Romaria das Mães celebra 69 anos neste sábado no Convento da Penha

Fumaça preta sai da chaminé da Capela Sistina e conclave para eleger novo papa continua

Corujão da ressonância: exames são realizados de madrugada no Sul do ES