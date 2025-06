Fluminense avança no sufoco e aguarda pelo seu adversário nas oitavas de final (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)Fluminense se classifica em segundo lugar do Grupo F e vai conhecer o seu adversário nas oitavas de... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense) O Fluminense sofreu, mas empatou com o Mamelodi Sundwons em 0 a 0, no Hard Rock Stadium, em Orlando, e se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Para mais detalhes sobre a partida e a classificação do Fluminense, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Campanha arrecada livros para crianças e adolescentes; veja como doar

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 25 de junho de 2025

Passageiro esfaqueado ao tentar escapar de assalto a ônibus na Serra deixa a UTI