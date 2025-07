Fluminense derruba gigantes, se renova no Mundial e desafia o Chelsea por vaga na final (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)Único brasileiro vivo no Mundial de Clubes, o Fluminense decide com o Chelsea quem será o primeiro... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)Único brasileiro vivo no Mundial de Clubes, o Fluminense decide com o Chelsea quem será o primeiro finalista da competição. Brasileiros e ingleses se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em Folha Vitória:

VLI investe R$ 600 milhões e passa a operar cargas na Vitória-Minas

Ônibus com colhedores de café cai de ribanceira e deixa feridos no Norte do ES

7 dicas para falar em público e evitar o famoso “deu branco”