FM O Dia lança “É No Pagode” com show exclusivo do Samba Júnior

Primeira edição do "É No Pagode" (Foto: Samsara Esteves) A FM O Dia Vitória deu início às comemorações do primeiro aniversário com o lançamento do projeto “É No Pagode – Ao Vivo”, na sexta-feira (29), direto do estúdio da rádio. A estreia contou com uma roda de samba comandada pelo grupo Samba Júnior e participação de ouvintes convidados.

