“Fogachos” na menopausa sinalizam maior risco cardiovascular, indica estudo Pesquisa mostra que sintoma pode estar associado a lesões nos vasos e maior predisposição a desenvolver aterosclerose Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os famosos “fogachos” — como são chamadas as ondas de calor sentidas na menopausa — podem ser mais do que um simples desconforto e sinalizar maior risco de doença cardiovascular. Isso é o que mostra um estudo recente, publicado no Journal of the American Heart Association. Os sintomas vasomotores da menopausa, que incluem as ondas de calor e os suores noturnos, nada mais são do que uma resposta automática do sistema nervoso autônomo à percepção de mudança da temperatura.

Para saber mais sobre como os fogachos podem impactar a saúde cardiovascular, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio de Vila Velha

Feira de Antiguidades terá edição especial neste sábado na Rua da Lama