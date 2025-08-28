Fraude em combustíveis: Receita Federal estima que grupo movimentou R$ 52 bilhões
Foto: Marcelo Camargo/ Agência BrasilOrganização é investigada por fraudes no setor de combustíveis e por criar blindagem patrimonial...
A Receita Federal estima que a organização criminosa alvo da Operação Carbono Oculto tenha movimentado, só entre 2020 e 2024, um total de R$ 52 bilhões em postos de combustível por meio do recolhimento de tributos em volume muito baixo e incompatível com suas atividades, provocando perdas de R$ 8,6 bilhões para os cofres públicos.
