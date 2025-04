Fraude no INSS: como saber se você teve valor descontado As entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilFraude... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 18h41 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

As entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de R$ 6,3 bilhões. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A Controladoria-Geral da União (CGU) apresentou um relatório apontando que 89,7% dos aposentados e pensionistas capixabas tiveram descontos não autorizados na folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para entender todos os detalhes dessa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Prosperidade, de Vargem Alta, disputa pela 1ª vez o Brasileirão Feminino

Professor que puniu alunos em escola do ES é demitido

“Estou com sangue nos olhos”, diz Victor Coelho sobre vice-prefeito de Cachoeiro