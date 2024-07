FreeBrands lança Vedika e revoluciona o mercado de aromaterapia Detentora do desodorizador sanitário conhecido como FreeCô, a FreeBrands estreia no universo da aromaterapia com a Vedika. A marca...

Detentora do desodorizador sanitário conhecido como FreeCô, a FreeBrands estreia no universo da aromaterapia com a Vedika. A marca chega ao mercado com uma linha de óleos essenciais, em oito versões, além de óleo vegetal carreador, e quatro opções de difusores de varetas. Trata-se de lançamentos com o propósito de ampliar o mix de produtos da companhia, que segue investindo na expansão nacional. Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



