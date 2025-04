Galvão Bueno se confunde e chama Santos de ‘Corinthians’ em transmissão de jogo com Fluminense Apenas em seu segundo jogo no retorno às transmissões esportivas desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022,... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h25 ) twitter

Apenas em seu segundo jogo no retorno às transmissões esportivas desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, Galvão Bueno já viveu de tudo. O lendário comunicador foi responsável por narrar Fluminense 1 x 0 Santos, pela 3ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Galvão se confundiu algumas vezes e chamou o time de Neymar de Corinthians.

