Goleada do Flamengo, demissão no Vasco, crise em gigante paulista; veja o que rolou no Brasileirão Pedro foi titular e marcou dois gols na vitória do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Sexta rodada do Brasileirão terminou com... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 13h00

Pedro foi titular e marcou dois gols na vitória do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) A sexta rodada do Brasileirão foi quente e terminou com um novo líder do campeonato. É o Flamengo, que goleou o Corinthians por 4 a 0, no domingo (27), e assumiu a primeira colocação na tabela de classificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que rolou no Brasileirão!

