Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Goleiro do Corinthians é agredido em campo por torcedor do Athletico-PR; veja o vídeo

Goleiro Hugo Souza, do Corinthians, na partida contra o Athletico-PR (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)Homem invadiu o gramado da...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi agredido por um torcedor do Athletico-PR durante a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (27), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.