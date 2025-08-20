Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Goleiro Fábio, do Fluminense, se isola como jogador com maior número de jogos no futebol

Fábio bate recorde de jogos disputados no futebol (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)Fábio supera o inglês Peter Shilton e é agora o jogador...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Fábio bate recorde de jogos disputados no futebol (Foto: Lucas Merçon/Fluminense) O Fluminense teve dois motivos para comemorar na noite de terça-feira (19) no Maracanã com a vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali. Além de carimbar sua classificação para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, viu o goleiro Fábio bater o recorde mundial de jogos disputados no futebol.

Para saber mais sobre essa incrível conquista de Fábio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.