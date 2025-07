Governo garantirá gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias Medida que garante o gás de cozinha será oficializada “em breve”, diz MME. Foto: Marcello Casal jr/Agência BrasilEm 2024, governo chegou... Folha Vitória|Do R7 31/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h18 ) twitter

Medida que garante o gás de cozinha será oficializada “em breve”, diz MME. Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil A medida provisória do governo federal que garantirá gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias já se encontra em “fase final de elaboração.” Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a iniciativa deverá se tornar oficial em breve, no âmbito do programa Gás para Todos.

