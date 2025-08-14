Grande atualização de temporada chega ao eFootball
Refletindo o mercado de transferências de meio de ano, o principal videogame de futebol da KONAMI atualizou seus dados e recursos mais...
A Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia o lançamento da mais recente atualização da temporada do eFootball™, que traz uma série de novos recursos, recompensas e melhorias na jogabilidade para os fãs em todo o mundo.
A Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia o lançamento da mais recente atualização da temporada do eFootball™, que traz uma série de novos recursos, recompensas e melhorias na jogabilidade para os fãs em todo o mundo.
Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: