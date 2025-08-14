Grande atualização de temporada chega ao eFootball Refletindo o mercado de transferências de meio de ano, o principal videogame de futebol da KONAMI atualizou seus dados e recursos mais... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h58 ) twitter

A Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia o lançamento da mais recente atualização da temporada do eFootball™, que traz uma série de novos recursos, recompensas e melhorias na jogabilidade para os fãs em todo o mundo.

